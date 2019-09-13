США расширили санкции в отношении Северной Кореи

В пятницу, 13 сентября, стало известно, что власти Соединенных Штатов Америки расширили санкции против КНДР. Ограничения вводятся в отношении сразу трех группировок хакеров из Северной Кореи.

Соответствующая информация содержится в опубликованном ранее сегодня документе Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Подчеркивается, что санкции вводятся против северокорейских кибергрупп, которые несут ответственность за проведение опасных действий в отношении жизненно важной инфраструктуры. Речь идет о группах "Lazarus Group'', ''Bluenoroff'' и "Andfriel", передает ТАСС.