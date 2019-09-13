Минтранс РФ и авиавласти Чехии договорились о снятии ограничений на перелеты

Министерство транспорта РФ и авиационные власти Чехии в ходе консультаций договорились о снятии ограничений на авиаперелеты между аэропортом "Жуковский" и Прагой.

Директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова в пятницу, 13 сентября, сообщила, что по итогам переговоров достигнута полная либерализация частотного регулирования между "Жуковским" и Прагой, а также закреплена договоренность по линии Прага - Сеул, - сообщает "Интерфакс".

В середине минувшего лета авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" отменили рейсы в Чехию, из-за того, что Прага аннулировала разрешения на полеты.

Конфликта возник из-за недовольства Праги условиями предоставления транссибирских маршрутов, согласованных Москвой для национального перевозчика Czech Airlines.

Вскоре РФ и Чехия договорились о возобновлении рейсов и сохранении авиасообщения между странами в существующих объемах до конца лета. Также были назначены переговоры на уровне транспортных ведомств.