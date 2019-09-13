Бывший генсек НАТО назвал условия для вступления Украины в альянс

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен в среду, 13 сентября, в рамках беседы с журналистами назвал ключевые условия для вступления Украины в организацию.

Экс-генсек НАТО заявил, что, во-первых, должен быть политический консенсус внутри альянса. Во-вторых, Украине следует провести необходимые реформы, передает РИА "Новости" слова Расмуссена.

Политик отметил, что в настоящий момент консенсуса относительно членства Киева в НАТО достичь крайне трудно. При этом, как уточнил Андерс Фог Расмуссен, имеется вариант с предоставлением Украине специального партнерского статуса.