ГБР Украины проводит обыски в банке Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски в Международном инвестиционном банке, 60% акций которого принадлежат бывшему украинскому президенту Петру Порошенко.

Обыски в банке Порошенко проходят в рамках досудебного расследования дела о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском".

В мае 2019 года бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что намерен подать в ГБР заявления о преступлениях, которые якобы совершили Порошенко и люди из его окружения. У Портнова есть сведения о панамских офшорах, хищениях в армии и об оборонном заказе "Кузни на Рыбальском".

23 мая директор ГБР Роман Труба сообщил, что бюро изучает заявление Портнова, в котором речь идет о совершении "определенных экономических преступлений, которые связаны с "Кузней на Рыбальском", - сообщает "Интерфакс".

25 июля Порошенко на допросе в ГБР давал пояснения в рамках расследования.

Осенью 2018 года бизнесмен Сергей Тигипко приобрел у Порошенко ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".

АО "Международный инвестиционный банк" зарегистрирован в марте 2008 года.