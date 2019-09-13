ДНР сделала экстренное заявление об уничтожении ВСУ защищавшего мирных жителей ополченца

Народная милиция ДНР выступила с экстренным заявлением о новой атаке Вооруженных сил Украины на юге Донецкой области. Данное сообщение оказалось в распоряжении отечественных интернет-СМИ.

В оборонном ведомстве непризнанной республики проинформировали, что сегодня утром военные из 36-й бригады ВСУ ударили из минометов по селу Коминтерново. В результате инцидента погиб один ополченец. Боец ценой своей жизни защитил представителей местного населения, помогая им укрыться от обстрела, процитировало заявление Народной милиции издание «Русская весна».

Ранее сегодня сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский раскрыл следующие шаги киевской власти в Донбассе.