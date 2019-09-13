Президент Латвии: Угроза демократии – социальные сети

В борьбе с угрозами демократии и свободе важна вера людей в силу закона, заявил на «Рижском форуме безопасности» президент Латвии Эгил Левитс.

«Рижский форум безопасности» проводит Институт внешней политики Латвии в сотрудничестве с фондом Фридриха Эберта, департаментом публичной дипломатии НАТО, посольствами Польши и Канады в Латвии.

На «Рижском форуме безопасности» выступил действующий президент Латвии Эгил Левитс, который определил несколько причин безопасности.

«Есть много разных способов угрожать демократии и свободе. Один из таких инструментов – социальные сети. Приоритеты моего президентства – вопросы безопасности информационного пространства и цифровая политика», - заявил г-н Левитс.

По мнению г-на президента, есть еще один способ борьбы с угрозами демократии: нужно улучшить систему здравоохранения, образования и социального обеспечения в государстве.

Г-н Левитс заявил, что НАТО – важная организация, потому страны-участницы должны делать все, чтобы ее сохранить, в том числе продолжать увеличивать оборонный бюджет.

«Нам нужно отстаивать ценности, на которых построена наша свобода», - сказал в заключении президент Латвии.