Украина передала России списки задержанных украинцев для нового обмена. Украинский омбудсмен Людмила Денисова в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), проходящей в пятницу, 13 сентября, в Киеве, сообщила, что списки граждан Украины, находящихся в России и в Крыму, подготовлены и переданы.

В Киеве сообщили о подготовке нового этапа по освобождению заключенных

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил на форуме, что Киев готовит новые списки на следующий этап обмена удерживаемых лиц с Россией, - сообщает "Интерфакс". По словам Зеленского, переговоры по обмену будут вестись в Минске на заседании контактной группы и на встрече глав государств "нормандской четверки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого сообщил, что в Кремле не исключают возможность нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной, и отметил, что это потребует "кропотливой и растянутой по времени работы".