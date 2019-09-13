Экс-президент Латвии: НАТО следует менять стратегию отношений с Россией

Сегодня в Латвии прошел «Рижский форум безопасности». В рамках данного мероприятия его участники обсудили широкий спектр тем, включая отношения НАТО, ЕС и России.

На «Рижском форуме безопасности» выступил экс-президент Латвии Валдис Затлерс. Бывший президент высказал свое мнение о России.

«В ближайшее время отношения с Россией вряд ли изменится. Чтобы то произошло, должно вернутся доверие к стране. Россия не сможет вернуть доверие пока страной продолжает управлять президент Владимир Путин. По моему мнению, НАТО следует менять стратегию отношений с Россией, ведь нынешняя практика не слишком продуктивна. Пока я не вижу возможности улучшения отношений между НАТО и Россией».

Такого же мнения придерживается и экс-заместитель генерального секретаря НАТО Генрих Браусс, который считает, что в ближайшее время не стоит ждать изменений в политику России.