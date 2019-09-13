Экс-президент Латвии: НАТО следует менять стратегию отношений с Россией
13 сентября 2019, 15:50 [«Аргументы Недели», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]
Сегодня в Латвии прошел «Рижский форум безопасности». В рамках данного мероприятия его участники обсудили широкий спектр тем, включая отношения НАТО, ЕС и России.
На «Рижском форуме безопасности» выступил экс-президент Латвии Валдис Затлерс. Бывший президент высказал свое мнение о России.
«В ближайшее время отношения с Россией вряд ли изменится. Чтобы то произошло, должно вернутся доверие к стране. Россия не сможет вернуть доверие пока страной продолжает управлять президент Владимир Путин. По моему мнению, НАТО следует менять стратегию отношений с Россией, ведь нынешняя практика не слишком продуктивна. Пока я не вижу возможности улучшения отношений между НАТО и Россией».
Такого же мнения придерживается и экс-заместитель генерального секретаря НАТО Генрих Браусс, который считает, что в ближайшее время не стоит ждать изменений в политику России.