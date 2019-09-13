Стройная фигура Меган Маркл через четыре месяца после родов восхитила фанатов

Герцогиня Сассекская Меган поразила поклонников своей стройностью через четыре месяца после родов. Ранее многие обсуждали лишние килограммы жены британского принца Гарри, набранные во время беременности.

Накануне Меган появилась на презентации коллекции одежды, которую она создала совместно с несколькими брендами. Герцогиня прибыла на мероприятие в вещах из своей линии: классической белой рубашке и черных брюках с высокой талией. Образ она дополнила темными классическими лодочками и массивными золотыми украшениями.

Поклонники Меган пришли к выводу, что она прекрасно поработала над собой – сейчас новоиспеченная мать является обладательницей стройной и подтянутой фигуры.