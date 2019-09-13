Президент Владимир Зеленский раскрыл следующие шаги властей Украины в Донбассе

Стало известно, какими будут следующие шаги Киева в Донбассе. С соответствующим заявлением на форуме в столице бывшей советской республики выступил украинский президент Владимир Зеленский.

По словам политика, в скором будущем состоится предусмотренное минскими соглашениями разведение сил в районе расположенных в Луганской области городов Петровское и Золотое. Данный вопрос должен решиться в течение ближайших недель, процитировало Зеленского издание «Новороссия».

Ранее в пятницу сообщалось, что Владимир Зеленский назвал единственный путь завершения конфликта в Донбассе и возвращения территорий, занимаемых ДНР и ЛНР, под киевскую юрисдикцию.