Президент Владимир Зеленский раскрыл следующие шаги властей Украины в Донбассе
13 сентября 2019, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]
Стало известно, какими будут следующие шаги Киева в Донбассе. С соответствующим заявлением на форуме в столице бывшей советской республики выступил украинский президент Владимир Зеленский.
По словам политика, в скором будущем состоится предусмотренное минскими соглашениями разведение сил в районе расположенных в Луганской области городов Петровское и Золотое. Данный вопрос должен решиться в течение ближайших недель, процитировало Зеленского издание «Новороссия».
Ранее в пятницу сообщалось, что Владимир Зеленский назвал единственный путь завершения конфликта в Донбассе и возвращения территорий, занимаемых ДНР и ЛНР, под киевскую юрисдикцию.