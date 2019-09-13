СМИ: гражданина России застрелили на востоке Грузии

Сегодня стало известно, что в селе Гора Дманисского района Грузии был убит 65-летний гражданин России. Согласно последней информации, смерть мужчины наступила из-за полученного огнестрельного ранения.

Соответствующие данные предоставили грузинские СМИ. В пресс-службе МВД в свою очередь отказались называть гражданство погибшего человека.

Как сообщает в пятницу, 13 сентября, ТАСС, в связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство" УК Грузии. Пока не уточняется, кем является нападавший. Ведутся интенсивные оперативные работы по поимке преступника.