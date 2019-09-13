В Киеве сообщили о подготовке нового этапа по освобождению заключенных

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в кулуарах проходящей в Киеве 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии сообщила, что Украина передала России списки удерживаемых в РФ граждан, чтобы начать переговоры по новому этапу обмена заключенными.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о продолжении работы по освобождению заключённых между Москвой и Киевом.

"Откровенно скажу, сейчас мы ждем следующий этап", - передаёт слова главы государства РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Зеленский добавил, что переговоры по данной теме будут вестись в Минске на заседании контактной группы и на встрече глав государств "нормандской четверки".