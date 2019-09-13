Зеленский обозначил единственный путь завершения войны и возвращения Донбасса

Владимир Зеленский рассказал, как Киев намерен завершать конфликт в Донбассе и возвращать территории, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. По данному вопросу украинский президент высказался, выступая на форуме в столице страны.

По словам Зеленского, силовики, выполняющие боевые задачи в зоне конфликта на востоке страны, «должны вернуться победителями». При этом единственный путь к завершению войны и реинтеграции Донбасса лежит через дипломатию, процитировало политика интернет-издание «Новороссия».

Ранее сегодня сообщалось, что специалисты предупредили об угрозе наступления экологической катастрофы в Донбассе, сравнимой по последствиям со взрывом на Чернобыльской АЭС.