Зеленский рассказал, что делает его счастливым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что для него является главным критерием счастья. По его мнению, человек не может быть счастлив, если несчастна его семья.

Поклонская посоветовала Зеленскому успокоиться и поплавать с дельфинами

«Моя жена тут, когда она улыбается, я счастливый, почему бы и нет...», - сказал Зеленский. Он подчеркнул, что на Украине среднестатистическая семья не является счастливой, поскольку родные перестали собираться за одним столом из-за конфликтов в государстве и необходимости покидать страну ради заработка.

Также Зеленский отметил, что не уверен, делает ли его счастливым должность президента. Однако он уточнил, что рад быть главой именно Украины, передаёт РИА Новости.