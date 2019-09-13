Экс-глава Минобороны Украины рассказал об упущенном шансе отбить у России Крым

Киевские военные могли отбить у России Крым в период присоединения полуострова к РФ. Соответствующее заявление сделал Александр Кузьмук, бывший глава Минобороны Украины.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Кузьмук рассказал, что у армии бывшей советской республики на момент появления в Крыму российских войск имелись на вооружении 1 800 танков, большинство из которых были технически неисправны. Если бы бронемашины удалось оперативно вернуть в строй, украинская сторона смогла бы выдавить силы РФ из региона, полагает экс-министр.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, состоявшегося весной 2014 года. Ранее сегодня сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский призвал Запад сохранить санкции, введенные в отношении Москвы после присоединения Крыма и начала боевых действий на территории Донбасса.