Специалисты допустили наступление второго Чернобыля в охваченном войной Донбассе

Специалисты полагают, что Донбасс скатывается в экологическую катастрофу, которая может стать вторым Чернобылем. С соответствующим заявлением выступил украинский философ Андрей Ермолаев.

Как отметил Ермолаев, в зоне конфликта на востоке бывшей советской республики произошли потеря миллионов гектаров земли, загрязнение грунтовых вод и разрушение геологии шахт. Эксперты в области охраны окружающей среды всерьез начинают использовать термин «экологические беженцы из Донбасса», процитировало философа интернет-издание Украина.ру.

В Донбассе шестой год продолжаются боевые действия между украинскими военными и силами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Ранее сегодня сообщалось, что снайпер ополченцев ликвидировал двух киевских морских пехотинцев.