Бывший депутат Рады предупредил об угрозе скорого газового коллапса на Украине

Украине будущей зимой угрожает газовый коллапс. С соответствующим предупреждением на своей странице в социальной сети Facebook выступил Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады.

Как рассказал Журавко, он недавно встретился с представителем «Нафтогаза Украины», который заявил, что без транзита российского топлива в Европу через страну «нам придет полный конец». В частности, зимой без газа могут остаться более шестнадцати городов. Среди них Харьков, Одесса, Херсон и Мариуполь.

Ранее в пятницу сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский призвал западные страны сохранить антироссийские ограничительные меры.