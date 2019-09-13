В США наградили автора исследования о разнице температуры в паху почтальонов

Церемония подготовки к нобелевским премиям еще идет. А пока в Соединенных Штатах вручили «шнобелевские премии». Каждому из лауреатов вручили банкноту в 10 триллионов долларов Зимбабве времен гиперинфляции в этой стране.

Традиционно «шнобелевка» вручается за неделю до «нобелевки». И так же традиционно, премию отдали за самые невероятные исследования, которые «сначала заставляют смеяться, а потом задуматься».

В этот раз организаторы отметили авторов следующих научных выводов:

«Технология дрессировки животных с помощью поощрительных звуков, издаваемых машиной хорошо подходит для тренировки хирургов».

«Самые грязные банкноты в мире — румынские. А самые чистые — американские и канадские».

«Какое общее количество слюны в день производит пятилетний ребенок».

«Какая разница температуры в паху у одетых и раздетых французских почтальонов».

Кроме того, шнобелевские премии получили создатели робота, меняющего подгузники младенцам, и авторы шкалы приятных ощущений при почесывании.

Еще один ученый установил, что процесс жевания ручки во рту заставляет человека улыбаться. Спустя некоторое время он же выяснил, что это не так.

ВИДЕО С ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ "ШНОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИЕЙ"