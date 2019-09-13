В США наградили автора исследования о разнице температуры в паху почтальонов
13 сентября 2019, 11:28 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Церемония подготовки к нобелевским премиям еще идет. А пока в Соединенных Штатах вручили «шнобелевские премии». Каждому из лауреатов вручили банкноту в 10 триллионов долларов Зимбабве времен гиперинфляции в этой стране.
Традиционно «шнобелевка» вручается за неделю до «нобелевки». И так же традиционно, премию отдали за самые невероятные исследования, которые «сначала заставляют смеяться, а потом задуматься».
В этот раз организаторы отметили авторов следующих научных выводов:
«Технология дрессировки животных с помощью поощрительных звуков, издаваемых машиной хорошо подходит для тренировки хирургов».
«Самые грязные банкноты в мире — румынские. А самые чистые — американские и канадские».
«Какое общее количество слюны в день производит пятилетний ребенок».
«Какая разница температуры в паху у одетых и раздетых французских почтальонов».
Кроме того, шнобелевские премии получили создатели робота, меняющего подгузники младенцам, и авторы шкалы приятных ощущений при почесывании.
Еще один ученый установил, что процесс жевания ручки во рту заставляет человека улыбаться. Спустя некоторое время он же выяснил, что это не так.
ВИДЕО С ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ "ШНОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИЕЙ"