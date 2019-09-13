Зеленский придумал, как вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых идеях по "возвращению" Крыма. Глава государства отметил, что это до сих пор остаётся самой сложной ситуацией.

Экс-глава Минздрава Украины Супрун считает, что Зеленский страдает редким психическим расстройством

"Мы думаем, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей. Но я не могу об этом говорить, еще рано… Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым. И не только словами", - передаёт слова украинского лидера РИА Новости.

Зеленский добавил, что проводит постоянно встречи в разных форматах, на которых обсуждаются главные вопросы, в том числе модель по "возвращению" Крыма.

Ранее экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун предположила, что у Владимира Зеленского "раздвоение личности". По её словам, Зеленский играет разные роли.