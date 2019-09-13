Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Запад сохранить антироссийские санкции

Западные страны не должны отказываться от санкций, введенных против Российской Федерации. С таким призывом на форуме в Киеве выступил Владимир Зеленский, президент Украины.

Политика процитировал ТАСС. По словам Зеленского, санкции должны сохраняться, «пока не будет мира».

Соединенные Штаты и Европейский союз ввели ограничительные меры в отношении Москвы после присоединения Крыма к России и начала конфликта в Донбассе. Запад и Киев обвиняют РФ в прямой военной помощи силам непризнанных ДНР и ЛНР. Российское руководство данные утверждения опровергает.

Ранее в пятницу сообщалось, что в зоне боевых действий в Донбассе снайпер ополчения уничтожил двух украинских морских пехотинцев.