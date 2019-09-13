Климкин будет жёстко действовать в ответ на необоснованное заведение уголовного дела

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин резко отреагировал на решение Национального антикоррупционного бюро возбудить в отношении него уголовное дело о возможном злоупотреблении служебным положением.

"Я даже комментировать это не хочу. Я уважаю принцип верховенства права. Цензурных слов у меня нет", - передаёт слова Климкина ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на украинские источники.

Экс-министр заявил, что возбуждённое против него дело не входит в подследственность НАБУ. По словам Климкина, если выяснится, что это просто попытка нанести ущерб по его репутации, то он будет действовать очень жёстко в ответ.