Освобожденный в России гражданин Украины Павел Гриб признался, почему в аэропорту после возвращения на родину не пожал руку президенту страны Владимиру Зеленскому.

Пушков не нашёл логики в словах Зеленского

Гриб рассказал, что во время выхода из самолёта он растерялся и попросту не заметил главу государства. Мужчина отметил, что отец указал ему на Зеленского, однако он не узнал президента страны, передаёт zeldol.info.

«Я выходил последним. Сначала просто спустился, ничего не увидев. Потом подбежали родные. Полностью дезориентировался, как бы странно это не звучало. Сам не понял, что происходит», - сказал Гриб. Он подчеркнул, что жалеет о том, что не смог поздороваться за руку с Зеленским.