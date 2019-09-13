В немецких источниках появилась информация о том, что после вывода советских войск из Германии в стране осталось наследие, которое превратилось в обломки и развалины.

"После вывода войск в нашем распоряжении оказались 300 гектаров казарм. Мы их снесли, посадили лес, построили солнечную электростанцию. Все развалины, которые остались, находятся под охраной исторических памятников", - сообщил глава одной из немецкой коммун Ральф Хензель изданию "Bild".

По его словам, сейчас в Германии везде можно найти "проклятые" следы пребывания советских войск, от которых страна никак не может избавиться.

Согласно источнику, несмотря на то, что комитет по охране памятников надеется на восстановление объектов, пока неизвестно кто этим должен заниматься. По словам мэра города Кенигсбрюк, по закону снести часть развалин не имеют права, другие находятся в частной собственности или в заповедных зонах, а некоторые ждут ремонта. Кроме того, власти не могут найти денег на снос "бетонных гигантов".