Видео: Сенцов совершил ритуал по сожжению своей тюремной робы

Украинский режиссер Олег Сенцов публично показал, как сжигает свою тюремную робу. Мужчина был освобождён из российской тюрьмы в рамках взаимного обмена заключёнными между Москвой и Киевом.

Видео с процессом сожжения опубликовано на странице активиста Макса Прокопенко. Сенцов обливает робу, которая "распята" на деревянной стойке, горючей жидкостью, а после поджигает со словами: "Это роба заключенного. Самая ненавистная вещь на Земле, которую я не люблю", пишет "URA.RU".

Вместе с режиссёром за процессом наблюдали несколько украинских активистов, с которыми он был знаком еще со времен событий на Майдане 2013 - 2014 годов.