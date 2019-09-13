В зоне конфликта в Донбассе снайпер ополчения уничтожил двух украинских морпехов

В зоне боевых действий в Донбассе снайпер ополчения ликвидировал двух украинских морских пехотинцев. Об этом говорится в заметке, опубликованной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Издание «Русская весна» пишет со ссылкой на украинские источники, что инцидент произошел в минувшую среду. От пуль снайпера погибли прапорщик Николай Обуховский и матрос Александр Линчевский.

Пресс-центр силовой операции Киева в Донбассе, в свою очередь, проинформировал, что в четверг в зоне конфликта погиб военнослужащий Нацгвардии Украины. Он получил несовместимые с жизнью ранения, отмечается в сводке.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Денис Пушилин, лидер ДНР, заявил о цели самопровозглашенной республики войти в состав России.