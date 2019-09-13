Пушков не нашёл логики в словах Зеленского

Сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что в высказываниях президента Украины Владимира Зеленского о российском трубопроводе «Северный поток - 2» нет никакой логики.

«Зеленский называет Сев. поток-2 «угрозой для Европы», но российский газ, идущий через Украину, угрозой для Европы не считает. Даже напротив — сражается за транзит. Ерунда выходит, логики никакой», - прокомментировал Пушков слова Зеленского.

Пушков отметил, что «Северный поток - 2» представляет угрозу только для Украины, которая после запуска трубопровода в эксплуатацию потеряет возможность получать средства за транзит российского газа, передаёт «Свободная пресса».