В Киеве люди перекрыли железнодорожные пути в знак протеста

В Киеве граждане выразили протест против плохой работы электричек и перекрыли железнодорожные пути. Возмущенные украинцы вышли на пути в районе станции Троещина-2.

Отмечается, что людей возмутила отмена пригородных электропоездов без предупреждения, нехватка вагонов и нерабочие двери в составе. По словам недовольных, электрички ходят не по графику, а составы состоят из четырёх вагонов вместо шести. В знак протеста несколько человек спустились на железнодорожные пути и помешали поезду проехать. Протестующих поддержали ожидающие на платформе пассажиры, передаёт «Свободная пресса».