Порошенко разглядел на Украине «сворачивание демократии»

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что некоторые тенденции в стране можно рассматривать как «сворачивание демократии». На такие мысли его натолкнуло предложение отстранить от нескольких заседаний парламента одного из депутатов Рады.

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В частности, бывшему главе государства не понравилось, что сопредседателя партии «Европейская солидарность» Ирину Геращенко порекомендовали отстранить от работы на пять заседаний парламента, передаёт RT. Ранее Геращенко заявила, что Раду «захватывают зеленые человечки».

«Попытка лишить сопредседателя фракции «ЕС» Ирину Геращенко права участия в заседаниях Верховной рады демонстрирует довольно тревожную тенденцию к сворачиванию демократии на Украине», - считает Порошенко.