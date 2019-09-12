Фигурант дела о крушении малайзийского Boeing Цемах вернулся в ДНР

Подозреваемый по делу о крушении пассажирского самолета Boeing малайзийской авиакомпании Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР).

О возврате Цемаха домой рассказала его дочь, - сообщает "Интерфакс". Владимир Цемах был одним из 35 человек, которые вернулись в Россию в рамках обмена задержанными.

Цемах проживал в городе Снежное Донецкой области. В 2014 году Цемах стал командиром ПВО в самопровозглашенной республике. В июне 2019 года он был задержае украинскими силовиками и вывезен на территорию, которая контролируется Киевом.

Цемах проходил свидетелем по делу о крушении MH17. 11 сентября, стало известно, что он переведен в статус подозреваемого.