Заявление Минобороны России

11 сентября 2019 г. генеральный секретарь НАТО Й.Столтенберг в интервью информационному каналу «Евро Ньюс» заявил: «Россия в условиях прекращения действия Договора о РСМД размещает ракеты, способные нести ядерный заряд, в Европе».

Необходимо отметить, что ответственность за «развал» Договора о РСМД лежит на лидере альянса – США. Выход американской стороны из Договора создал дополнительные серьезные риски для международной безопасности.

Факт испытания США 18 августа 2019 г. ракеты с помощью универсальной пусковой установки Мк-41, используемой в американской системе ПРО в Румынии и Польше, подтвердил справедливость российских претензий в адрес Белого дома о возможности их применения для пуска наземных ракет средней и меньшей дальности.

При этом бездоказательные обвинения в адрес России о несоблюдении Договора о РСМД использовались исключительно как предлог для выхода США из соглашения. Еще в период его действия США вели активную разработку ракеты наземного базирования запрещенной дальности.

На момент выхода США из договора РСМД – 2 августа 2019 г. – запрещенная данным соглашением ракета уже проходила подготовку к испытательному пуску.

Россия не испытываала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности.

Кроме того, Россия не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира, до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства.

В сложившейся ситуации вместо различного рода инсинуаций на тему Договора, который был разрушен Соединенными Штатами, рассчитываем услышать от западных партнеров заверения о неприемлемости развертывания на их территории американских ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, к разработке которых уже приступила американская сторона.