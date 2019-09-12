Украинские силовики из двух бригад подрались в Донбассе в районе населенного пункта Троицкое. В результате драки пострадали пятеро военнослужащих. Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко уточнил, что пострадавшие силовики получили тяжкие телесные повреждения.

Причиной конфликта стало требование офицеров 30-й бригады заплатить за оборудование блиндажей, передает ИА "Новороссия". Конфликт произошел между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и прибывшими им на замену военными 59-й бригады.

По слова Филипоненко, избиты трое служащих из 30-й бригады и двое из 59-й отдельной механизированной бригады ВСУ.