США готовы выделить Украине 250 миллионов долларов в качестве помощи на безопасность. Комитет по расходам сената Соединенных Штатов одобрил оборонный бюджет на 2020 финансовый год.

Президент США Дональд Трамп ранее притормозил помощь Украине, поручив Белому доме проверить, как Кеиев расходует деньги.

Сенаторы, как республиканцы, так и демократы говорили, что готовы восстановить военную помощь Украине, даже если Трамп ее отменит.

В оборонном бюджете США заложены 250 миллионов долларов для Украины, а также рекомендовано выделение 400 миллионов долларов для стран Балтики на противовоздушную оборону, - сообщает РИА Новости.