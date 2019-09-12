Зеленский вручил вернувшимся из России морякам президентские часы и предоставит им жилье
12 сентября 2019, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Зеленский в Киеве принял моряков, вернувшихся из России в рамках обмена удерживаемыми лицами. Украинский президент встретился с моряками и их семьями возле Мариинского дворца в Киеве.
Зеленский вручил военным морякам президентские часы и сообщил, что уже решен вопрос с предоставлением жилья им в Одессе.
По его словам, операция по возврату граждан Украины была сверхсложной, держать ее в секрете было трудно, поскольку в процесс вовлекли большое количество людей.
Моряки поблагодарили Зеленского за возвращение на родину, за то, что он носил на руках браслеты с их именами. Несколько военных пригласили его на свои свадьбы.
Три корабля военно-морских сил Украины (ВМСУ) были задержаны в прошлом году за нарушение российской границы.
В минувшую субботу состоялся обмен россиян и украинцев по формуле "35 на 35". В Киев вернулись 24 моряка .