Одежду с изображением Путина в Риге раскупили моментально

За последние дни магазин в Риге, который принадлежит рэперу Тимати, распродал всю коллекцию одежды с портретом президента РФ Владимиром Путиным и армейской тематикой.

Об этом латвийским СМИ рассказала руководитель франшизы Black Star Wear в странах Балтии Юлия Поленникова.

«Эти товары больше не доступны в магазине. Мы их все продали. Коллекция была очень маленькой. Она была выпущена в оборот один раз в ограниченном количестве, так как это была коллекция, созданная в сотрудничестве с компанией «Армия России». Слова на одежде «Армия России» означают название предприятия, а не российскую армию в прямом смысле».

Г-жа Поленникова рассказала латвийским СМИ, что многие жители Латвии извиняются за своих соотечественников, которых возмутила российская символика на латвийских прилавках.