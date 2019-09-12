Латвийский баскетболист разводится с супругой из-за Анны Седоковой

Неделю назад латвийский баскетболист Янис Тимма, играющий в российском клубе «Химки», официально объявил о разводе с мамой своего сына – Саной. Есть вероятность того, что разлучницей стала певица Анна Седокова.

Янис заявил, что расставание с супругой произошло шесть месяцев назад, но официально он объявил об этом только сейчас.

Данное заявление вызвало возмущение у его законной жены.

«Я только узнала от своего мужа, что мы расстались. Расстались полгода назад. Действительно? Я этого не знала, но знаю то, что полгода назад он мне начал изменять. Еще летом он сказал, что хочет сохранить семью. Интересно…».

Далее Сана очень эмоционально обратилась к отцу своего ребенка: «Зачем ты это делаешь? Или эта женщина, у которой трое детей от разных мужчин, этого стоит? Ты знаешь, что ты не единственный у нее мужчина? Ты слишком далеко зашел!»

Это высказывание обиженной супруги стало своеобразным подтверждением слухов о романе Яниса Тимма с певицей Анной Седоковой. Сана Тимм не говорит открыто о своей сопернице, но и не опровергает сей слух.