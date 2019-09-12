В Интерпол направлен запрос о местонахождении Олега Смоленкова в США

Москва запросила Интерпол о местонахождении россиянина Олега Смоленкова на территории США. О запросе сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Олег Смоленков несколько лет назад работал в администрации президента РФ.

Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове

Газета "Ведомости" написала, что Смоленков пять лет работал в аппарате помощника главы государства Юрия Ушакова и имел доступ к «весьма чувствительной информации».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Смоленков был уволен, и в администрации не располагают информацией о его работе на ЦРУ и о его местонахождении.

Захарова рассказала, что несколько лет назад экс-сотрудник администрации Кремля вместе со своей семьей исчез на территории иностранного государства.

"Спустя два года американские СМИ вбрасывают материал о том, что он находится на территории США. Само собой, эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процессуальных процедур, норм. Поэтому перед Интерполом были поставлены вопросы по факту пропажи иностранного гражданина и его нахождения на территорииШтатов", - пояснила Мария Захарова.

CNN назвал россиянина "агентом ЦРУ". По данным телеканала, в 2017 году его отозвали из России из-за возможного разоблачения.

Похоже в США затеяли новый шпионский скандал перед выборами президента. Дональд Трамп претендует на второй срок.

СМИ сообщают, что Смоленков в 2017 году с супругой Антониной и ее сыном от первого брака уехал в Черногорию и в Россию не вернулся. Недавно появилась информация, что на имя якобы Антонины Смоленковой приобретен дом в одном из штатов Америки.