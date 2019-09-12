Глава МИД Латвии высказался об обмене пленными между Украиной и Россией

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич высказался об обмене пленными между Украиной и Россией. Напомним, официальная Рига долго не давала никаких комментариев по данному поводу.

«Пока преждевременно было бы надеяться, что состоявшийся обмен пленными между Украиной и Россией означает новый поворот в отношениях между конфликтующими государствами. Освобождение нескольких политзаключенных, в том числе режиссера Олега Сенцова и моряков, захваченных в Керченском проливе, само по себе заслуживает положительной оценки. Состоявшийся обмен пленными в известной мере является подготовкой к предстоящему саммиту в Нормандском формате»,- заявил глава МИД Латвии.

Г-н Ринкевич не стал оценивать разговор между президентами России и Украины. Также глава МИД не стал оценивать, как исторический поворот и состоявшийся разговор между Владимиром Путиным и Эмманулем Макроном о ситуации в восточной Украине.

Данное высказывание главы МИД Латвии можно считать официальным заявлением. Оно было высказано публично латвийским СМИ.