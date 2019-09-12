Вице-мэра Риги Анну Владову латвийская пресса обвинила во лжи

Для того, чтобы решить проблему с нехваткой мест в детских садах с латышским языком обучения, фракция Национального объединения в Рижской думе призывает ввести во всех детских садах программу на госязыке. Вице-мэр столице Анна Владова считает это предложение научно необоснованным.

По мнению г-жи Владовой, все психологи согласны с тем, что ребенок сначала должен выучить родной язык, поскольку тогда ему легче будет изучать и другие языки.

Для некоторых латвийских СМИ данное высказывание г-жи Владовой показалось невероятным, и они устроили «охоту за комментариями». Обычное мнение вице-мэра вызвало ажиотаж: были «подключены» психологи, социологи, журналисты, которые обвинили Анну Владову во лжи.

Латвийские СМИ пытались доказать, что чем раньше ребенок начнет учить иностранный язык – тем лучше. А преимущество более позднего обучения – миф! Видимо, некоторые латвийские СМИ, простите, так «достали» вице-мэра Владову, что бедная женщина перестала отвечать на звонки журналистов.

Лично мне интересно, а почему в демократическом государстве человек не может высказать свое мнение?

Но, «Аргументы Недели» не то издание, которое останется без ответа, разъяснений. Специально для наших читателей комментарии мэра Риги Олега Бурова.

«Я думаю, что нормально, когда человек знает несколько языков. Считаю, что ребенок должен хорошо знать язык своей семьи. А как иначе? Но то совсем не означает то, что не стоит изучать другой язык. Почему сразу невозможно разговаривать, например, на двух языках? Билингвальное обучение – здорово! Например, мои дети по схеме билингвального обучения и воспитывались. Они знают несколько языков. Им только плюс! Но и родной язык забывать нельзя! Зачем?»