Лидер ДНР Денис Пушилин провозгласил целью республики присоединение к России

Цель ДНР – присоединение к Российской Федерации. С соответствующим заявлением на встрече с московской интеллигенцией выступил глава самопровозглашенного государства Денис Пушилин.

В публикации, размещенной на сайте лидера республики, говорится, что он назвал задачей ДНР максимальную интеграцию в российское пространство. «В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа», - отметил Пушилин.

Политик добавил, что в местное население вселило оптимизм решение Москвы об упрощенной раздаче паспортов РФ жителям Донбасса.

Ранее в четверг сообщалось, что в киевском штабе проинформировали об уничтожении двух украинских военных в зоне конфликта на востоке страны.