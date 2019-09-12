МИД Украины не собирается приостанавливать расторжение договоров с Россией. Проводят глубокую инвентаризацию документов

МИД Украины не приостанавливал процесс подготовки расторжения договоров о сотрудничестве с Россией, который начался при Петре Прошенко и бывшем министре иностранных дел Павле Климкине. Правительство Украины поменялось после победы Владимира Зеленского.

СМИ: Украинские власти приостановили расторжение двусторонних соглашений с Россией

В среду, 11 сентября, коллективу МИДа представлен новый министр – Вадим Пристайко. Сегодня, 12 сентября, в украинском ведомстве сообщили о продолжении работы по пересмотру и отмене договоров с Россией после вступления Зеленского в должность президента.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы с РФ и СНГ в соответствие с современными национальными интересами Украины не прекращалась, - передает RT.

В МИД Украины отметили, что продолжительность процесса вызвана необходимостью соблюдения всех процедур и процессом формирования правительства после выборов.

Украинские дипломаты пообещали дальнейшую инвентаризацию договорно-правовой базы и прекращение действия тех документов, которые больше не отвечают интересам Киева.

Последняя должность Пристайко — глава миссии Украины при НАТО.

С 22 мая 2019 года — замглавы Администрации (Офиса) президента Зеленского, а 29 августа стал главой МИД.