Экс-президента Крымской автономии после инсульта из Турции хотят отправить в Россию

Бывшего президента Крыма Юрия Мешкова, который в настоящий момент находится в Турции после перенесенного инсульта, планируют выписать из больницы, несмотря на то, что его состояние ухудшилось. Об этом пишет издание «Аргументы недели – Крым».

По словам дочери Мешкова Марианны, медики заявили, что сделали все возможное и необходимо готовить транспортировку в Москву. Женщина предположила, что турецкая сторона хочет избежать сложностей из-за возможной смерти иностранца.

Юрий Мешков перенес инсульт 1 сентября во время пребывания на отдыхе в Турции. Экс-глава Крыма находится в местной больнице, где ему оказывают медпомощь.