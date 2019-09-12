Экс-сотрудник Генштаба РФ раскрыл возможное условие уничтожения Польши Россией

Военный эксперт, бывший сотрудник Генштаба РФ Константин Сивков рассказал, при каком условии Россия может «ликвидировать» Польшу. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с журналистами.

Сивков прокомментировал для интернет-издания «Взгляд» материал журнала The National Interest, в котором Польша, намеренная разместить на своей территории базу США, названа «главным членом НАТО». Отечественный эксперт отметил, что Варшава в состоянии создать армейскую группировку, равноценную сухопутным войскам России. Однако у последней есть ядерное оружие. «Если Польша будет сильно донимать», РФ может ее уничтожить, заявил Константин Сивков.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на страницах китайских СМИ опубликовали прогноз о поражении Соединенных Штатов в случае военного конфликта с Москвой.