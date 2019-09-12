iPhone 11 может стать причиной фобий

Учёный Джефф Коул из Университета Эссекса предположил, что новые смартфоны iPhone 11 могут вызвать у людей приступы фобии. Причина кроется в тройной камере гаджета.

Apple решили выпустить бюджетный iPhone

Учёный считает, что три камеры на задней панели телефона компании Apple могут спровоцировать приступы трипофобии – боязни большого количества маленьких отверстий. Отмечается, что этот страх есть у каждого человека, но у всех он выражен в разной степени.

Специалисты заявляют, что трипофобия в развитой стадии может стать причиной тошноты, обмороков и даже инвалидности, передаёт ФБА «Экономика сегодня».