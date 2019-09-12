В Киеве сообщили об уничтожении двух военных ВСУ во время новых боев в Донбассе
12 сентября 2019, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины потеряли 11 сентября в ходе новых позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе трех человек. Соответствующую информацию распространил в интернете штаб операции Киева в регионе.
Из сводки следует, что ополченцы уничтожили двух украинских военных. Еще один получил тяжелые ранения.
Народная милиция самопровозглашенной ЛНР, в свою очередь, выступила накануне с заявлением об обстреле противником поселка Фрунзе. В результате данного удара погиб один военный республики.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что бойцы ВСУ атаковали из минометов сослуживцев, принятых за разведчиков ЛНР.