В Киеве сообщили об уничтожении двух военных ВСУ во время новых боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины потеряли 11 сентября в ходе новых позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе трех человек. Соответствующую информацию распространил в интернете штаб операции Киева в регионе.

Из сводки следует, что ополченцы уничтожили двух украинских военных. Еще один получил тяжелые ранения.

Народная милиция самопровозглашенной ЛНР, в свою очередь, выступила накануне с заявлением об обстреле противником поселка Фрунзе. В результате данного удара погиб один военный республики.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бойцы ВСУ атаковали из минометов сослуживцев, принятых за разведчиков ЛНР.