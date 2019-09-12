В Норвегии обнаружена неизвестная смертельная для собак инфекция

В Норвегии ветеринары не могут определить неизвестную болезнь, ставшую причиной смерти 25 собак. Сообщается, что таинственная инфекция развивается настолько стремительно, что хозяева не всегда успевают отвезти своих питомцев в клинику.

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«Пока нет ответа на вопрос, что является причиной заболевания. Но многие собаки все же выздоравливают при своевременном лечении», - заявляют ветеринары.

Отмечается, что симптомы у всех животных одинаковые: диарея, затем рвота и диарея с кровью, передаёт «Российская газета». Пока причина заболевания остаётся неизвестной ветеринары рекомендуют хозяевам собак избегать контактов питомцев с другими животными.