Бывшая фрейлина королевы Великобритании Елизаветы II Памела Хикс рассказала, что Елизавета и её супруг принц Филипп стали «последними людьми в мире», которые узнали о том, что вчерашняя принцесса стала новой королевой страны.

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Леди Хикс рассказала, что печальное известие о смерти короля Георга VI застигло Елизавету и Филиппа во время отпуска в Кении. Тогда будущая королева с супругом отдыхала в домике на дереве, передаёт teleprogramma.pro. Телеграмму отправили в посольство Великобритании, но сразу расшифровать трагическую новость не удалось. Принцу Филлипу рассказали о случившемся лишь к вечеру, после чего он сообщил всё жене.

«Она поднимается в дом принцессой. Король умирает в эту ночь. Она спускается по стремянке уже королевой», - вспоминает Памела Хикс.