В Британии назвали виды самого опасного оружия России

Помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл перечислил наиболее опасные виды оружия России. По его словам, подобное вооружение требует скорейшего ответа от Лондона.

Болл отметил, что Зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" могут нести большую угрозу для Великобритании, пишет "Janes 360".

Он добавил, что созданные РФ при помощи данных ракетных систем зоны ограничения доступа и маневра ставят под сомнение возможность Лондона оперативно реагировать на действия противника. По его мнению, стране следует бороться с данными ограничениями с помощью искусственного интеллекта, а также разработки эффективных видов оружия и выстраиванием новой военной стратегии.