Меган Маркл присмотрела особняк в Калифорнии

Меган Маркл не оставляет надежды покинуть дождливый Лондон и вернуться обратно в солнечную Калифорнию. При этом герцогиня Сассекская не собирается оставлять семью. Вместе с ней к переезду готовятся принц Гарри и маленький наследник пары Арчи.

Сообщается, что во время последнего визита в США Маркл уже успела выбрать для своей семьи идеальный дом. Особняк находится в элитном районе Малибу и выполнен из экологически чистых материалов. Изюминкой дома является огромный бассейн, а среди соседей – сплошь звёзды Голливуда. Особняк обойдётся паре в 15 миллионов долларов, передаёт СтарХит. При этом принц Гарри намерен купить его на собственные средства, чтобы лишний раз не давать повода для негодования Британских налогоплательщиков.