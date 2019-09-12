Президент США Дональд Трамп назвал «болванами» руководство Федеральной резервной системы и потребовал «отменить» инфляцию в стране. По мнению Трампа, «США всегда должны платить по самой низкой ставке».

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Президент Америки заявил, что в ФРС должны приложить все усилия, чтобы сделать процентную ставку минимальной или даже отрицательной. Глава Соединённых Штатов назвал руководство ведомства болванами, раз те до сих пор не догадались так поступить, передаёт Lenta.Ru.

«США всегда должны платить по самой низкой ставке. Никакой инфляции! Только наивность Пауэлла и ФРC не позволяет нам делать то, что уже делают другие страны», - написал Трамп в соцсети.