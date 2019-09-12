Нетаньяху рассказал, какая у России и Израиля общая проблема

В Израиле премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху рассказал, что может стать главной опасностью для будущего Российской Федерации. По его мнению, у России и Израиля одна беда.

Нетаньяху уверен, что основной опасностью для РФ в скором времени может оказаться шиитский радикальный ислам. Он отметил, что Иран желает получить ядерное оружие и подчинить страны Ближнего Востока, передаёт Lenta.Ru.

«В конечном итоге он направит свою идеологию и оружие не только на Израиль и Запад, но и на Россию тоже. Потому что он против нашей общей культуры и он хочет править миром», - заявил Нетаньяху.